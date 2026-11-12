Суд Вікторії не розсекретив докази у справі Ерін Паттерсон — ABC News Australia

Апеляційний суд штату Вікторія в Австралії залишив чинною заборону на оприлюднення частини доказів у справі Ерін Паттерсон, засудженої за вбивство трьох родичів і замах на вбивство ще однієї людини. Суд вважає, що розкриття цих матеріалів може зашкодити справедливості можливого нового розгляду, якщо Паттерсон отримає спеціальний дозвіл оскаржити вирок у Високому суді Австралії.

За даними ABC News, у рішенні з вилученими фрагментами Апеляційний суд зазначив, що докази є складними та неоднозначними. Водночас їхня публікація, на думку суддів, могла б привернути значну увагу та створити реальний і суттєвий ризик упередженого ставлення потенційних присяжних під час можливого повторного процесу.

Судді також наголосили, що це винятковий випадок і рішення не означає автоматичного засекречення спірних неприйнятних доказів в інших провадженнях.

Докази не показували присяжним

Ці матеріали планували використати під час процесу 2025 року, коли Паттерсон обвинувачували у вбивстві Дона Паттерсона, Гейл Паттерсон і Гезер Вілкінсон, а також у замаху на вбивство пастора Іана Вілкінсона. Іан Вілкінсон вижив після обіду в Леонгаті, тоді як його дружина Гезер та родичі Паттерсон Дон і Гейл померли.

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У середині слухань суддя Крістофер Біл визнав ці докази недопустимими після додаткових юридичних аргументів, тому присяжним їх не представили. Після обвинувального вироку суддя заборонив публікацію матеріалів на час розгляду апеляції в Апеляційному суді Вікторії.

Заборона діятиме до рішення щодо оскарження

Минулого місяця Апеляційний суд відхилив усі сім підстав апеляції Паттерсон і змінив призначений строк ув’язнення на довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Судді охарактеризували злочини як надзвичайно холоднокровні та розраховані.

Медіа просили скасувати заборону після завершення апеляції, однак суд дійшов висновку, що потенційним присяжним не варто знати про ці докази. Обмеження буде скасоване, якщо Паттерсон не подасть заяву про спеціальний дозвіл на апеляцію до Високого суду до 27 листопада.

У 2025 році суд уже скасував інші заборони щодо матеріалів, виключених із процесу. Серед них були непідтверджені твердження про нібито спробу Паттерсон убити свого чоловіка, з яким вона проживає окремо, Саймона Паттерсона. Вона це заперечувала, а сторона обвинувачення зняла ці твердження.

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