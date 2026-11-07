Суд визнав незаконними 4 із 5 дозволів на відстріл ведмедів — ERR News

Адміністративний суд визнав незаконними дозволи на полювання на бурих ведмедів у чотирьох із п’яти мисливських районів. Суд дійшов висновку, що Екологічна рада не довела відсутності дієвих альтернатив убивству тварин для захисту людей і майна, повідомляє ERR News.

П’ять дозволів для запобігання збиткам

3 жовтня торік Екологічна рада дозволила полювання загалом на п’ятьох ведмедів у п’яти різних районах. Рішення пояснювали необхідністю запобігти збиткам: із червня до жовтня ведмеді знищили шість вуликів і 37 тюків силосу, а також убили щонайменше 27 овець. У мисливському районі Ківіннимме тварини неодноразово навідувалися на кладовище та пошкоджували зернові поля.

Суд частково задовольнив скаргу некомерційної організації Estonia's Large Predators і постановив, що лише один із п’яти дозволів відповідав законодавчим вимогам. Бурий ведмідь внесений до переліку видів, які підлягають суворій охороні відповідно до Директиви ЄС про оселища. Його вбивство можливе лише у виняткових випадках за наявності точного й достатнього обґрунтування.

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Відстріл як крайній захід

Суд зазначив, що Екологічна рада має спиратися на надійні наукові дані, доводячи доцільність виняткового дозволу. Можливі альтернативи не можна відкидати лише через їхню вартість або незручність застосування. Летальне втручання може бути виправданим тільки як останній засіб, коли інші методи неможливо використати.

У районі, де дозвіл визнали законним, ведмідь убив щонайменше 27 овець під час п’яти нападів і навідався до одного вулика. Там застосовували електроогорожі для пасік і овець, заганяли худобу в приміщення на ніч та використовували собак для охорони худоби в окремих господарствах.

Під час розгляду справи Екологічна рада визнала, що в кількох районах альтернативи полюванню на ведмедів не були детально проаналізовані або їх застосування не було задокументоване. Апеляцію до Талліннського окружного суду можна подати до 7 грудня.

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