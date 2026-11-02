Верховний суд Західної Австралії дозволив звільнити з в’язниці Адріана Піндана, засудженого за серйозні сексуальні злочини. 59-річний чоловік, якого суд і далі вважає сексуальним злочинцем із високим рівнем ризику для громади, має вийти на волю 2 грудня під наглядом строком на сім років.

Як повідомляє ABC News Australia, Піндана визнали винним у п’яти сексуальних злочинах, скоєних у 1989–2007 роках. Суд почув, що протягом 18 років він зґвалтував трьох жінок і п’ятирічну дівчинку в населених пунктах Фіцрой-Кроссінг, Дербі та Брум у регіоні Кімберлі.

Умови звільнення

У 2012 році щодо Піндана видали безстроковий ордер на тримання під вартою. Відтоді цей захід шість разів переглядали та продовжували в період із 2014 до 2021 року. Піндан перебуває під вартою з 2007 року.

Суддя Бруно Фіаннака в рішенні від 23 жовтня зазначив, що ризик для громади можна зменшити завдяки належному житлу, значному фінансуванню в межах NDIS і цілодобовому нагляду. За висновком судді, обставини Піндана змінилися через певні зміни в його поведінці та появу механізмів для контролю ризиків у громаді.

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Звільнення передбачає 52 умови, зокрема електронний моніторинг, комендантську годину, заборону вживати алкоголь і контактувати з жінками в громаді. Суддя також заборонив оприлюднювати передмістя, де Піндан проживатиме, щоб запобігти переслідуванню з боку членів громади.

Обставини справи

У 1997 році Піндана засудили до 10 років ув’язнення за зґвалтування п’ятирічної дівчинки. Суд також почув свідчення, що під час ув’язнення він виявляв хижацьку поведінку щодо працівниць, однак останніми роками вона зменшилася.

У серпні 2023 року Піндана перевели з регіональної в’язниці Вест-Кімберлі до в’язниці «Акасія» в Перті після нападу іншого ув’язненого. За даними суду, Піндан має когнітивні порушення, через які не міг брати участь у програмах реабілітації або працювати над причинами своєї злочинної поведінки.

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