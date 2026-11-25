Судан не увійшов до нового складу африканських представників у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї. Конференція держав-учасниць схвалила список із Марокко, Анголи, Камеруну, Танзанії та Тунісу, повідомляє The National.

Новий склад замінить попереднє представництво, до якого входила суданська влада, пов’язана з армією. Рішення ухвалили на тлі розгляду Організацією із заборони хімічної зброї звинувачень у використанні хімічної зброї Суданськими збройними силами у війні проти воєнізованих Сил швидкої підтримки.

Розгляд звинувачень

Генеральна директорка організації Сабріна Даллафіор заявила, що ситуація в Судані перебуває на розгляді Виконавчої ради. За її словами, деякі держави-члени запросили пояснення відповідно до однієї зі статей Конвенції про заборону хімічної зброї.

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Даллафіор повідомила, що зустрічалася з представниками Судану та пропонувала технічну допомогу для національного розслідування. Організація очікує на його висновки. Вона також закликала держави-члени передавати секретаріату будь-які відповідні докази, зокрема конфіденційно.

Заяви США та повідомлення медіа

У січні 2025 року The New York Times повідомила, що посадовці США дійшли висновку про щонайменше два випадки застосування суданською армією хімічної зброї проти Сил швидкої підтримки у 2024 році. У травні 2025 року Вашингтон офіційно встановив, що уряд Судану застосував хімічну зброю з порушенням міжнародного права, та оголосив санкції.

Подальші розслідування The New York Times і The Washington Post у вересні описували ймовірну програму створення хімічної зброї армією під командуванням генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Війна між армією та Силами швидкої підтримки триває з квітня 2023 року. За даними гуманітарних організацій, унаслідок конфлікту загинули щонайменше 59 тисяч людей, близько 14 мільйонів були змушені залишити свої домівки, а частину країни охопив голод.

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