Судан подав скарги до ООН і Афросоюзу через атаки дронів — Anadolu Agency

Судан подав скарги до Ради Безпеки ООН та Ради миру і безпеки Африканського союзу через атаки безпілотників, які, за твердженням Хартума, запускали з території Ефіопії. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Судану.

Звинувачення Судану

Суданське МЗС заявило, що атаки були спрямовані проти цивільних об’єктів та електростанцій у кількох штатах країни. За даними відомства, внаслідок ударів є жертви серед цивільного населення, а роботу життєво важливих служб було порушено.

Міністерство стверджує, що передало документи, які, за його оцінкою, свідчать про використання Силами швидкої підтримки території Ефіопії для запуску дронів із вибухівкою та ракетним оснащенням по цивільних об’єктах і важливій інфраструктурі.

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Удари по енергетичній інфраструктурі

У Хартумі назвали ймовірне використання ефіопської території ворожим актом і звинуватили Аддис-Абебу в порушенні Статуту ООН. Судан закликав Ефіопію припинити ворожі дії, а міжнародну спільноту — притягнути Сили швидкої підтримки до відповідальності та застосувати міжнародне право щодо уряду Ефіопії.

Скарги подали після атак на 13 електростанцій у штатах Хартум, Ель-Джазіра, Сеннар і Ель-Кадаріф, які сталися від минулого понеділка. Ефіопія раніше заперечувала звинувачення у підтримці Сил швидкої підтримки та заявляла, що поважає суверенітет Судану.

Армія Судану та Сили швидкої підтримки воюють із квітня 2023 року через розбіжності щодо інтеграції воєнізованого угруповання до складу збройних сил. За оцінками ООН і міжнародних організацій, конфлікт забрав десятки тисяч життів, змусив майже 13 мільйонів людей залишити свої домівки та погіршив гуманітарну кризу і ситуацію з голодом у країні.

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