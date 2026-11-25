Уряд Судану в середу відхилив пропозицію Ефіопії провести та сприяти інклюзивному діалогу між суданськими сторонами. Влада в Хартумі заявила, що ставить під сумнів нейтральність Аддис-Абеби, повідомляє Anadolu Agency.

Заяви про відсутність нейтральності

У заяві, яку поширило державне агентство SUNA, уряд зазначив, що нейтральність країни-господаря та повага до суверенітету Судану є необхідними умовами для участі у процесі. Напередодні прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед запросив суданські сторони до відкритого і всеосяжного діалогу, який Ефіопія була готова прийняти та підтримати.

Суданська влада повторила звинувачення на адресу Ефіопії у підтримці воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF). Також у Хартумі стверджують, що безпілотники для ударів по Судану запускали з території Ефіопії. На думку уряду, через ці звинувачення Ефіопія не відповідає вимозі нейтральності для проведення або сприяння діалогу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклик до розслідування

Хартум закликав провести незалежне розслідування, щоб встановити факти та визначити відповідальних за викладеними звинуваченнями. Уряд також заявив, що залишає за собою право вжити необхідних дипломатичних і юридичних заходів для захисту суверенітету країни.

Крім того, Судан звернувся до Африканського союзу та інших регіональних і міжнародних сторін із закликом поважати його позицію та не залучати Ефіопію до домовленостей щодо організації чи посередництва в діалозі. Війна між суданською армією та RSF триває з квітня 2023 року, коли між сторонами виникли розбіжності щодо інтеграції воєнізованого формування до регулярних збройних сил.

Читай нас у