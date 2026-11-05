Судан закрив консульство Ефіопії та дав дипломатам 48 годин на виїзд — Anadolu Agency

Судан розпорядився закрити консульство Ефіопії у східному місті Гедареф і дав його дипломатичному персоналу 48 годин на виїзд із країни. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на суданські медіа.

Відповідь на дії Ефіопії

Суданське видання Al-Zawiya Net повідомило, що рішення ухвалили після закриття владою Ефіопії консульства Судану в Ассосі. Ефіопська сторона також наказала шістьом суданським дипломатам залишити країну впродовж такого самого терміну.

Телеканал Tayba TV, посилаючись на місцеві медіа та джерело в уряді Судану, також повідомив про закриття ефіопського консульства. За цими даними, Хартум діяв за принципом взаємності на тлі загострення дипломатичних відносин між сусідніми країнами.

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Взаємні звинувачення

Відносини Судану та Ефіопії погіршилися через взаємні звинувачення у підтримці збройних угруповань. Суданська армія 3 листопада заявила, що її сили протиповітряної оборони збили над штатом Блакитний Ніл стратегічний безпілотник, який, за її твердженням, увійшов у повітряний простір країни з боку Ефіопії. Оператора дрона військові не назвали, а влада Ефіопії тоді не коментувала повідомлення.

Раніше Судан звинувачував Ефіопію в тому, що вона дозволяє воєнізованим Силам швидкої підтримки використовувати свою територію для атак безпілотниками на цивільну інфраструктуру. Хартум подавав скарги до Ради Безпеки ООН та Ради миру і безпеки Африканського Союзу. Водночас Ефіопія звинувачує Судан у підтримці повстанців у північному регіоні Тиграй. Країни також мають тривалу суперечку щодо прикордонного району Аль-Фашаґа, де раніше відбувалися сутички між суданськими та ефіопськими силами.

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