Судан заперечив причетність армії до удару по ринку в Аб’єї — Asharq Al-Awsat

Уряд Судану заперечив причетність збройних сил країни до удару безпілотником по ринку в спірному регіоні Аб'єй на кордоні з Південним Суданом. За місцевими та медичними даними, внаслідок атаки загинуло понад 150 людей. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

У заяві, оприлюдненій у четвер увечері, МЗС Судану висловило жаль через загибель цивільних та категорично відкинуло будь-який зв'язок Суданських збройних сил із цим інцидентом. Водночас суданське військо публікувало у Facebook зображення, які, за його твердженням, свідчать про удари по командних пунктах воєнізованих Сил швидкої підтримки в районі Аб'єя.

Реакція Південного Судану та міжнародних організацій

Міністерство закордонних справ Південного Судану викликало посла Судану в Джубі на знак протесту. Аб'єй, багатий на нафту регіон, залишається предметом спору між Суданом і Південним Суданом від часу здобуття останнім незалежності у 2011 році; там розгорнуті миротворчі сили ООН UNISFA.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив атаки безпілотників в Аб'єї, що сталися в понеділок і забрали життя десятків цивільних, зокрема жінок та дітей. Він закликав Хартум і Джубу не допустити нових ударів та дотримуватися демілітаризованого статусу регіону. Голова Комісії Африканського союзу Махмуд Алі Юсуф також засудив атаки, пославшись на місцеві й медичні повідомлення про понад 150 загиблих.

Заяви сторін конфлікту

Суданське МЗС заявило, що атака має схожі риси з нападами, за які влада покладає відповідальність на Сили швидкої підтримки. Відомство згадало удар по штаб-квартирі миротворців ООН у Кадуглі в грудні 2025 року та атаки на гуманітарні колони. Офіцер суданської армії також сказав Associated Press, що удари нібито були спрямовані по паливних вантажівках, які прямували до Сил швидкої підтримки, а не по цивільних. Офіційно військове командування відповідальності за удар не визнавало.

Паралельний уряд, очолюваний Силами швидкої підтримки та відомий як Tasis, зі свого боку звинуватив суданську армію в ударі дроном по лікарні в Ед-Даейні, столиці Східного Дарфуру. За його версією, загинули троє людей, ще десятки були поранені.

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