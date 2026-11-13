Судді МКС закрили частину розслідування щодо Афганістану — Defense News

Судді Міжнародного кримінального суду формально закрили частину розслідування щодо Афганістану, у межах якої розглядали твердження про ймовірні злочини американських військових. Окреме провадження суду надалі зосереджуватиметься на діях «Талібану» з 2021 року, повідомляє Defense News.

Яку частину справи закрили

Палата суддів також закрила напрям розслідування щодо угруповання «Ісламська держава — Хорасан» (ІДІЛ-Х). Розслідування тверджень про можливі злочини американських військових фактично не просувалося з 2021 року.

Цього року судді доручили Офісу прокурора розділити афганські розслідування на два окремі провадження. Одне стосується ймовірних злочинів «Талібану» після 2021 року. Друге охоплювало первинне розслідування щодо Афганістану, зокрема твердження про можливі воєнні злочини американських військових, і згодом було зосереджене на ІДІЛ-Х.

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Апеляція прокурора

Судді пояснили рішення тим, що прокурори не продемонстрували можливості ефективно розслідувати твердження про злочини в Афганістані поза провадженням щодо «Талібану». Водночас ордери на арешт чотирьох лідерів афганського «Талібану» залишаються чинними.

Офіс прокурора повідомив Reuters, що оскаржив рішення, не надавши додаткових подробиць. Закриття частини справи не змінює Римський статут МКС: він передбачає, що суд може переслідувати осіб, обвинувачених у злочинах, вчинених на території держав-учасниць МКС.

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