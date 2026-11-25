Судді Єрусалимського окружного суду в Ізраїлі рекомендували переглянути обвинувачення в хабарництві проти виконувача обов’язків прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. На думку суддів, імовірність обвинувального вироку в одній із трьох справ проти політика є низькою, повідомляє BBC News.

Сумніви суддів щодо справ

Йдеться про справу 4000, у якій Нетаньягу обвинувачують у нібито наданні державних преференцій в обмін на позитивне висвітлення у медіа. За даними ізраїльських медіа, суддя Рівка Фрідман-Фельдман заявила генеральній прокурорці Галі Бахарав-Міарі, що шанси на засудження настільки низькі, що справа потребує перегляду.

Судді також поставили під сумнів, чи дії Нетаньягу у справі 2000 досягають порогу кримінального правопорушення. У цій справі йдеться про іншу ймовірну домовленість із медіамагнатом. Водночас у справі 1000 судді не виключили можливості обвинувального вироку та запропонували прокуратурі розглянути можливість угоди у цій справі.

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Позиція Нетаньягу

У справі 1000 Нетаньягу закидають дії на користь австралійського мільярдера після отримання від нього сигар і шампанського. Нетаньягу заперечує всі обвинувачення. Після заяв суддів він закликав негайно припинити судовий процес, назвавши справи проти себе сфабрикованими.

Нетаньягу висунули обвинувачення у 2019 році. Розгляд справ затягувався, зокрема через війну в Газі, а кількість засідань зменшували через безпекові обставини. Галі Бахарав-Міара заявила, що розгляне рекомендації суддів.

Нетаньягу також залишається під ордером на арешт Міжнародного кримінального суду у зв’язку з підозрами у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в Газі, які він заперечує.

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