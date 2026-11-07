Суддя Корвін-Пйотровська заявила, що голова КТ не розглядав скарг громадян — Interia

У Польщі суддя Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пйотровська заявила, що голова установи Богдан Свєнчковський у 2026 році не розглянув, не був суддею-доповідачем і не ухвалив жодного рішення у справах за конституційними скаргами громадян. Відеозвернення судді опублікували на офіційному сайті трибуналу, повідомляє Interia.

Скарга без руху з 2019 року

У ролику Корвін-Пйотровська розповіла про конституційну скаргу, подану в січні 2017 року. За її словами, від 2019 року в цій справі нічого не відбувалося. Вона зазначила, що у 2022 році Свєнчковський став головою складу суддів у цій справі, а у 2024 році очолив Конституційний трибунал.

Суддя вважає, що Свєнчковський не виконав обов’язків щодо оперативного та належного розгляду справ ані як голова складу суддів, ані як голова трибуналу. За її словами, як суддя-доповідач він ухвалив чотири рішення — лише у справах за поданнями президента та Крайової ради суддів у її попередньому складі.

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Перевірка матеріалів справ

Корвін-Пйотровська заявила, що ситуація має змінитися. За її словами, судді вже перевіряють матеріали справ і планують послідовно надавати їм належний хід, щоб гарантувати захист прав і свобод громадян. Вона також сказала, що майбутні рішення можуть стати підставою для відновлення проваджень.

30 жовтня представники групи суддів, обраних у нинішньому скликанні Сейму, повідомили, що Корвін-Пйотровська як найстарша за стажем суддя оголосила себе такою, що керує трибуналом. За їхніми словами, вона видала розпорядження про перерву у виконанні повноважень Свєнчковського та віцепрезидента Бартоłомея Соханьського. Свєнчковський у відповідь заявив, що є єдиним адміністратором будівлі трибуналу, а рішення осіб, яких він назвав узурпаторами, є незаконними.

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