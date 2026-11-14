Суддя МКС Кімберлі Прост заявила про марність тиску санкціями США — CBC World

Суддя Міжнародного кримінального суду, що базується в Гаазі, Нідерланди, Кімберлі Прост заявила, що санкції США проти неї та інших посадовців МКС є спробою залякати суд, яка не змінить його роботи. Через обмеження в неї скасували кредитні картки та виникли труднощі з доступом до банківських послуг, повідомляє CBC.

Прост розповіла, що через широкий вплив американської фінансової системи щоразу не впевнена, чи пройде банківський переказ. Санкції також вплинули на можливість користуватися сервісами, для яких необхідна банківська картка, зокрема замовляти поїздки або бронювати готелі. Вона також повідомила, що її та інших суддів МКС позбавили доступу до облікових записів у сервісах Google, iCloud та Amazon.

Санкції проти суддів

США запровадили санкції проти Прост у серпні. Її включили до санкційного списку через участь у судовому дозволі на початок попереднього розслідування ймовірних воєнних злочинів в Афганістані з 2003 року, зокрема можливих злочинів американських військових. Водночас із 2021 року розслідування зосереджене передусім на діях афганської влади та сил «Талібану», а не на ролі США.

Санкції стали частиною кампанії адміністрації президента США Дональда Трампа проти МКС. У лютому 2025 року Трамп видав указ про санкції у зв’язку з розслідуваннями щодо американського персоналу та ордерами на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

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Позов і робота суду

У червні Прост разом із двома іншими суддями МКС подала позов проти адміністрації Трампа. Судді стверджують, що обмеження мають на меті чинити позасудовий тиск і змусити їх керуватися приватними інтересами, а не фактами та правом.

Прост наголосила, що судді й надалі розглядатимуть справи об’єктивно та незалежно. За її словами, МКС не мав би юрисдикції щодо громадян США, якби Сполучені Штати самі проводили справжні розслідування або судове переслідування за відповідними звинуваченнями.

У жовтні США дозволили МКС протягом шести місяців користуватися певними інформаційними та банківськими послугами. За словами Прост, повна втрата доступу до таких систем могла б серйозно паралізувати роботу суду. Вона закликала держави-учасниці захищати МКС, назвавши його судом держав, а не прокурорів чи суддів.

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