Суддя в Німеччині запропонував припинити провадження у справі про відмивання коштів проти ймовірного оператора піратського сайту Movie2k. Умовою є передача 40 тисяч біткоїнів і виплата 38 млн євро компенсації потенційним потерпілим, повідомляє CoinDesk з посиланням на німецького суспільного мовника MDR.

Умови пропозиції

За оцінками прокуратури, обвинувачений, якого в публічних повідомленнях називають Йозефом Ф., досі володіє 56 тисячами BTC. За курсу близько 64 тисяч доларів за біткоїн цей запас оцінювали приблизно у 3,57 млрд доларів. Передача 40 тисяч BTC означала б відмову приблизно від 2,5 млрд доларів у криптовалюті; у його розпорядженні залишилося б близько 16 тисяч BTC.

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Перебіг розгляду

У квітні суддя Земельного суду Лейпцига Карстен Нікель уже допускав можливість умовного покарання, якщо обвинувачений визнає провину та надасть слідчим доступ до ще 57 тисяч біткоїнів. Згодом суддя поставив під сумнів, що всі ці монети були придбані за кошти незаконного походження.

Прокуратура стверджує, що обвинувачений вклав у біткоїн мільйони євро рекламних доходів Movie2k до закриття сайту у 2013 році. Коли судовий розгляд розпочався в лютому, суд визнав, що обвинувачення у порушенні авторських прав є надто давніми для переслідування. Захист і прокуратура вивчають запропоновані умови; слухання мають відновитися 3 грудня і, за даними MDR, можуть завершитися до Різдва, якщо сторони погодяться.

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