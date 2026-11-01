Суддя Томас Бредлі склав присягу як 28-й губернатор Квінсленду — ABC News Australia

В Австралії суддя Томас Бредлі склав присягу як 28-й губернатор штату Квінсленд під час церемонії в парламенті штату. Він змінив на посаді докторку Джанетт Янг, яка була 27-ю губернаторкою Квінсленду, повідомляє ABC News.

Плани нового губернатора

У першому зверненні після вступу на посаду Бредлі заявив, що разом зі своїм партнером, доктором Метью Йонгом, прагне взаємодіяти з жителями всього Квінсленду. За його словами, вони мають намір проводити поза Брісбеном стільки ж часу, скільки й у місті, щоб використовувати досвід, навички та добру волю громад штату.

Прем’єр Квінсленду Девід Кризафуллі назвав призначення Бредлі важливим моментом для штату. Він зазначив, що юридичний досвід нового губернатора став ґрунтовною підготовкою до посади: Бредлі працював із людьми у складні періоди їхнього життя, розглядав рішення з вагомими наслідками та сприяв врегулюванню справ.

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Кар’єра та робота Джанетт Янг

Томаса Бредлі призначили суддею Верховного суду у 2018 році, а в 2025 році він перейшов до Апеляційного суду. Поза судовою роботою він був головою Brisbane Festival Giving Committee, амбасадором Pinnacle Foundation та входив до комітету фонду Gallery of Modern Art.

Лідер опозиції Стівен Майлз заявив, що штат стає сильнішим, коли люди на державних посадах відображають громаду. Джанетт Янг, яка залишила посаду в неділю, сказала, що завершує роботу губернаторкою з почуттям вдячності та гордості.

До призначення губернаторкою Янг була головною посадовицею Квінсленду з питань охорони здоров’я під час пандемії COVID-19. За час роботи на посаді вона відвідала всі 77 районів місцевого самоврядування штату та кожну державну лікарню, надала королівську санкцію 168 законодавчим актам, провела 257 послідовних засідань ради та прийняла понад 114 дипломатичних представників з-за кордону. За її словами, резиденцію губернатора за цей період відвідали понад 100 тисяч людей.

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