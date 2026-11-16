Суддя Томас поставив під сумнів заборони на носіння зброї — The Hill

Верховний суд США відмовився розглядати позов проти заборони штату Меріленд носити вогнепальну зброю у так званих чутливих місцях, зокрема в громадському транспорті та державних парках. Водночас суддя Кларенс Томас заявив, що суду слід повернутися до цього питання в іншій справі, повідомляє The Hill.

Позиція Томаса

Томас підтримав рішення колег не втручатися в цю справу на нинішньому етапі. Він пояснив, що кожна категорія місць, на які поширюється обмеження в Меріленді, порушує окремі правові питання, а сам позов оскаржував заборони надто широко.

Водночас суддя висловив серйозні сумніви щодо того, чи відповідають багато таких масштабних обмежень історичній традиції регулювання обігу зброї у США. На його думку, у належній справі суд має визначити, чи сумісні конкретні закони про чутливі місця з правом носити зброю в публічному просторі. Томас також дав зрозуміти, що підтримав би розгляд майбутнього позову, якщо він буде вузько сфокусованим.

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Які обмеження діють у Меріленді

Обмеження штату поширюються на об'єкти громадського транспорту, казино, заклади, де продають алкоголь, державні парки, медичні установи та інші місця. Томас зазначив, що сукупний ефект таких правил може заборонити зброю всюди, де люди збираються для їжі, відпочинку, розваг або реалізації свободи слова.

У 2022 році Томас написав рішення більшості Верховного суду, яке встановило: заходи контролю за обігом зброї мають відповідати історичній традиції американського регулювання, щоб не суперечити Другій поправці до Конституції США. Після цього суди скасували низку обмежень, ухвалених штатами та місцевою владою. Наступного місяця Верховний суд має заслухати аргументи у справах щодо заборон на гвинтівки AR-15, запроваджених у районі Чикаго та штаті Коннектикут.

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