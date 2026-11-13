Суддя у США пригрозила санкціями через можливе знищення документів — The Independent

У Вашингтоні федеральна суддя Ана С. Рейєс попередила адміністрацію президента США Дональда Трампа про можливі санкції або провадження щодо неповаги до суду через ймовірне знищення документів, пов’язаних із президентськими проєктами реконструкції у столиці, зокрема планами щодо East Potomac Golf Links і прилеглого парку. Як повідомляє The Independent, суддя заявила, що розпочне відповідне провадження «за зептосекунду», якщо побачить достовірні докази знищення матеріалів.

Заяви викривачів і позиція демократів

Попередження Рейєс пролунало після повідомлень викривачів членам Конгресу від Демократичної партії. За їхніми твердженнями, посадовці адміністрації нібито знищують документи, що стосуються президентських проєктів у Вашингтоні. Демократи закликали посадовців зберегти наявні масиви документів, встановити та відновити видалену інформацію, а також призупинити практики знищення чи видалення даних.

Міністерство юстиції США у судовому поданні заявило, що немає «розумних підстав» проводити етичну перевірку у цій справі. Раніше Рейєс призначила колишнього федерального прокурора для перевірки дій уряду, зокрема щоб з’ясувати, чи не вводили посадовці суд в оману та чи не порушували етичних норм.

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Суперечка щодо закриття поля

Позов щодо East Potomac Golf Links подали природоохоронні групи та гольфісти, які намагаються зупинити закриття території. На їхню думку, аргументи адміністрації про безпеку парку є приводом для закриття популярного громадського поля та його перетворення на висококласний об’єкт.

Минулого місяця Трамп написав у Truth Social, що поле закриють приблизно на 15 місяців для реконструкції. Спочатку представники адміністрації в суді наполягали, що негайного закриття не планують, однак згодом у судових документах підтвердили підготовку закриття до 15 листопада.

Адміністрація пояснює рішення погіршенням стану парку, зокрема берегозахисної стіни, про проблеми з якою попереджали понад десять років. Некомерційна організація National Links Trust, що керує об’єктом, також має припинити роботу після цих вихідних, залишивши парк без оператора. Рейєс висловила сумніви, що заявлені проблеми з безпекою вимагають негайного закриття: вона зазначила, що минулого місяця там без спеціальних попереджень відбувся Marine Corps Marathon, а люди щодня користуються полем і прилеглою парковою територією.

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