Федеральна суддя в Александрії, штат Вірджинія, заявила у п’ятницю, що видасть попередню судову заборону на будівництво запропонованої президентом США Дональдом Трампом тріумфальної арки. Під час слухання вона назвала проєкт поспішним і таким, що не має юридичного підґрунтя, повідомляє Cyprus Mail.

Попереднє рішення у Вашингтоні

Раніше цього місяця окружна суддя США Таня Чуткан у Вашингтоні окремим рішенням тимчасово заблокувала будівництво запропонованої арки заввишки 250 футів поблизу Арлінгтонського національного кладовища.

Ці судові рішення стали черговими перешкодами для одного з проєктів Трампа, за допомогою яких він прагне залишити тривалий архітектурний слід у столиці США.

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Реакція Білого дому

Білий дім не надав негайного коментаря. Під час другого терміну Трамп також стикався зі значним опором з боку судової системи щодо інших ініціатив у Вашингтоні.

Серед них — проєкт бальної зали в Білому домі, реконструкція басейну-віддзеркалення біля меморіалу Лінкольна та пропозиція створити гольф-поле чемпіонського рівня за дві милі від Білого дому.

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