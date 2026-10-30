Суддю антитерористичного суду Лахора призначили офіцером зі спецдоручень — Dawn

У Пакистані Високий суд Лахора призначив суддю окружного та сесійного суду Сардара Мухаммада Акрама Хана офіцером зі спеціальних доручень. До цього він був адміністративним суддею антитерористичного суду.

Розпорядження суду

Реєстратор Високого суду Лахора Абдур Рахім видав відповідне розпорядження 28 жовтня. Документ зобов'язував Акрама Хана скласти повноваження в антитерористичному суді до 29 жовтня.

Надалі суддя працюватиме офіцером зі спеціальних доручень в окружних судах Лахора до нового призначення. За ним збережуться виплати та пільги, передбачені для посади сесійного судді.

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Як повідомляє Dawn, Акрам Хан обійняв посаду в антитерористичному суді №4 31 серпня та працював там близько двох місяців. Перед призначенням до Лахора він був суддею банківського суду в Сіалкоті.

Справа Хаммада Азхара

Минулого тижня Акрам Хан розглядав справу лідера партії «Рух за справедливість Пакистану» Хаммада Азхара, пов'язану з нападом на Джинна-хаус під час заворушень 9 травня. Поліція просила продовжити строк його тримання під вартою для проведення слідчих дій.

Суддя відхилив це клопотання та направив Азхара під судовий арешт.

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