Судно Ahmed bin Rashid Humanitarian Ship, яке перевозило понад 4 300 тонн предметів першої необхідності для жителів Гази, прибуло до порту Аль-Аріш у Єгипті. Вантаж відправили в межах гуманітарної кампанії Operation Gallant Knight 3, повідомляє The National.

Вантаж для служб Гази

На борту були гуманітарні вантажі, а також чотири автоцистерни для стічних вод і чотири сміттєвози. За даними агентства WAM, техніка має підтримати роботу базових служб у Газі та поліпшити стан здоров'я населення й екологічні умови.

У порту судно зустрічали шейха Моза бінт Марван, шейх Мактум бін Марван і шейх Халіфа бін Хашер.

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Допомога в межах кампанії

Об'єднані Арабські Емірати започаткували Operation Gallant Knight 3 у 2023 році. За наведеними в повідомленні даними, у межах кампанії повітряним, наземним і морським шляхами доставили понад 136 тисяч тонн допомоги загальною вартістю 4,16 млрд доларів.

Минулого тижня віцепрезидент ОАЕ та правитель Дубая шейх Мохаммед бін Рашид розпорядився відправити до Гази намети для 50 тисяч людей. Відправлення має здійснити фонд Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, а намети планують розподілити по Газі у співпраці з Operation Gallant Knight 3 для допомоги людям у зимовий період.

Судно назвали на честь шейха Ахмеда бін Рашида, брата шейха Мохаммеда бін Рашида, який помер 21 вересня. ОАЕ також заснували гуманітарний міст Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge на вшанування його благодійної спадщини. У вересні жителі Дубая допомогли підготувати 10 мільйонів порцій їжі для цивільних у секторі Гази в межах цієї ініціативи.

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