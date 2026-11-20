Італійська суднобудівна компанія Fincantieri уклала контракт із Carnival Corporation на проєктування та будівництво двох нових круїзних лайнерів для Carnival Cruise Line. Судна збудують на верфі в Маргері, Італія, а передати замовнику їх планують у 2033 та 2035 роках, повідомляє ANSA English.

Вартість і характеристики лайнерів

За даними ринкових джерел, угоду оцінюють приблизно у 3 млрд. Водночас контракт залежить від залучення фінансування та інших стандартних для таких домовленостей умов.

Кожен лайнер матиме валовий тоннаж близько 130 тис. тонн і приблизно 1 650 кают для гостей. У Fincantieri заявили, що судна поєднають екологічні та цифрові технології з енергоефективною конструкцією.

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Двопаливна силова установка

Нові кораблі отримають двопаливну силову установку, основним пальним для якої буде скраплений природний газ. У Fincantieri зазначили, що це дасть змогу скоротити викиди порівняно з використанням традиційного суднового пального.

Генеральний директор Carnival Corporation Джош Вайнстін повідомив, що в портфелі замовлень компанії є 12 нових суден для брендів Carnival Cruise Line, Princess і AIDA, які мають поставити до 2039 року. Два нові лайнери доповнять програму будівництва трьох суден класу Ace, що вже споруджують для Carnival Cruise Line.

За понад 30 років співпраці Fincantieri передала різним брендам Carnival Corporation 76 суден, зокрема 15 — для Carnival Cruise Line.

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