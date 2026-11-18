У Гонконгу, Китай, генеральний секретар Міжнародної палати судноплавства Томас Казакос на Морському тижні в Гонконгу закликав гарантувати суднам вільний прохід через Ормузьку протоку без зборів, платежів або контролю. Заява пролунала на тлі атак на танкери, через які скоротився рух у протоці, повідомляє Cyprus Mail.

Рух через протоку

Під час зустрічі із заступником міністра транспорту Таїланду Санпхетом Буньямані Казакос також закликав уряди узгоджувати глобальні правила скорочення викидів у судноплавстві через Міжнародну морську організацію.

За даними компанії Kpler, які наводить Reuters, у суботу Ормузьку протоку перетнули п’ять суден, що перевозили сировинні товари, а в неділю — жодне. Попередніми вихідними таких суден було 31.

Оман у вівторок евакуював 24 членів екіпажу газового танкера Tara Gas, який загорівся біля узбережжя країни. Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що двох моряків госпіталізували в Хасабі.

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Станом на 17 листопада Міжнародна морська організація зафіксувала 138 підтверджених інцидентів в Ормузькій протоці та ширшому регіоні Близького Сходу, внаслідок яких загинули 25 моряків. У березні в протоці атакували судно Mayuree Naree — тоді загинули троє таїландських моряків.

Правила для судноплавства

На Глобальному саміті морської торгівлі в Гонконгу голова Міжнародної палати судноплавства Джон Денголм заявив, що загрози свободі судноплавства та послаблення поваги до морського права можуть підірвати світову торгівлю. За його словами, морем перевозять близько 90% світової торгівлі за обсягом.

Учасники саміту також обговорили перехід галузі на чистіші види палива. Проєкт рамкової програми Міжнародної морської організації щодо нульових викидів передбачає охопити океанські судна валовою місткістю понад 5 тис. GT, на які припадає понад 85% глобальних викидів судноплавства.

Документ передбачає платежі для суден, що перевищують встановлені пороги викидів, і винагороди за використання палива з нульовими або близькими до нульових викидами. Уряди схвалили проєкт у квітні 2025 року, однак у жовтні відклали рішення про його формальне ухвалення.

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