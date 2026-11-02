Судова комісія штату Вікторія в Австралії визнала неналежними низку висловлювань магістратки Вікі Прапас під час її роботи в суді з питань наркотиків у Мельбурні. Як повідомляє The Guardian, розслідування розпочали після скарги організації Victoria Legal Aid.

Висновки комісії

Комісія встановила, що Прапас уживала образливі та недоречні формулювання щодо учасників судового процесу. Зокрема, вона сказала одному з користувачів суду, що хоче дати йому ляпаса, а в іншому випадку запитала людину, чи впливає вживана речовина на її спосіб мислення.

Також магістратка заявила про іншу особу, що та вірить у власну нісенітницю. За даними комісії, цей коментар прозвучав у присутності групи школярів.

Розслідування підтвердило низку тверджень, зокрема про погрозливі або залякувальні зауваження Прапас на адресу юристів, які пропонували подати скарги на неї або підтримати такі скарги. Комісія визнала, що ці висловлювання становили повторювану віктимізацію.

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Рекомендації для магістратки

Комісія також встановила, що Прапас зробила образливий коментар про людину з маргіналізованої групи та непрофесійно висловилася про іншого представника судової влади. Водночас орган не зміг підтвердити частину звинувачень, зокрема твердження про культурну нечутливість магістратки.

У письмовій позиції Прапас визнала, що в окремих випадках її поведінка була невідфільтрованою та різкою, і зазначила, що за інших обставин висловилася б інакше. Вона також повідомила, що вжила заходів для більш ефективної, поважної та менш схильної до непорозумінь комунікації.

Комісія зазначила, що провадження у суді з питань наркотиків можуть передбачати відкриті й відверті розмови, однак це не скасовує обов’язку судових посадовців ставитися до всіх учасників процесу цивільно та з повагою. Основну частину скарги передали головній магістратці Лізі Ханнан із рекомендацією провести бесіду з Прапас. Їй також порадили ознайомитися з настановами комісії щодо поведінки та відвідати освітній захід протягом року.

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