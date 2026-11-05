У Нігерії Національна судова рада зобов’язала Комісію судової служби штату Імо включити виконувачку обов’язків головної судді штату Ієому Агүгуа до списку кандидатів на посаду головної судді. Рішення ухвалили 3 листопада на 112-му засіданні ради.

Як повідомляє Premium Times, Агүгуа є найстаршою суддею Високого суду штату Імо. Рада розглянула петицію Боба Кей Нджеманзе від 11 червня, у якій оскаржувалося невключення її кандидатури до короткого списку, поданого комісією.

Повноваження ради

У Національній судовій раді заявили, що Комісія судової служби штату має конституційний обов’язок радити раді щодо кандидатів на посаду головного судді. Водночас Національна судова рада зберігає за собою повноваження визначати придатність осіб, яких їй подають.

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Рада доручила своєму секретаріату офіційно звернутися до Комісії судової служби штату Імо щодо включення Агүгуа до переліку кандидатів. Імена інших номінантів і кількість осіб у первинному списку не оприлюднювалися.

Суперечка щодо посади

За даними видання, суперечка між владою штату та Національною судовою радою триває з листопада 2024 року. Тоді попереднього голову суду Т. Е. Чуквуемеку Чікеке примусово відправили у відставку у зв’язку з фальсифікацією віку.

У квітні 2025 року рада відхилила призначення Теофілуса Нзеукву виконувачем обов’язків головного судді. Він був четвертим у суддівській ієрархії штату, тоді як конституція Нігерії передбачає призначення найстаршого судді Високого суду на тимчасове виконання цих обов’язків. У червні Нзеукву примусово відправили у відставку за те, що він погодився скласти присягу на цю посаду, а губернаторові Хоупу Узодіммі повторно доручили привести до присяги найстаршу суддю.

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