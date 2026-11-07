Сульфорафан може підвищувати рівень фратаксину при атаксії Фрідрейха — ScienceDaily

Дослідники Університету Свінберна виявили, що сульфорафан — природна сполука, яка міститься у броколі, — може підвищувати рівень білка фратаксину та захищати вразливі нервові клітини при атаксії Фрідрейха. Про результати нового дослідження повідомляє ScienceDaily.

Білок, якого бракує клітинам

Атаксія Фрідрейха є рідкісним генетичним захворюванням, за якого поступово руйнуються нервові клітини головного та спинного мозку. У міру прогресування хвороби пацієнти можуть втрачати здатність координувати рухи, ходити й говорити. Захворювання також може скорочувати тривалість життя, а ліків від нього наразі немає.

За цього стану генетичний дефект призводить до недостатнього вироблення фратаксину. Цей білок важливий для нормальної роботи клітин, зокрема нервових клітин із високими енергетичними потребами. Знижений рівень фратаксину сприяє прогресивному пошкодженню, характерному для захворювання.

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За даними науковців, потенційна дія сульфорафану не обмежується впливом на рівень фратаксину. Сполука також може впливати на клітинний стрес і запалення — біологічні процеси, пов’язані з прогресуванням атаксії Фрідрейха.

Потрібні клінічні випробування

Керівниця дослідження, асоційована професорка Фейт Ква, зазначила, що пошук терапії особливо актуальний для дітей, які становлять значну частку пацієнтів із цим захворюванням. Водночас спеціально схвалених методів лікування для педіатричних пацієнтів наразі немає.

Команда сподівається залучити фінансування для клінічних випробувань, які мають перевірити, чи матимуть отримані результати практичну користь для людей з атаксією Фрідрейха. Сульфорафан уже має встановлений профіль безпеки для дітей і дорослих, а його очищені біоактивні форми доступні на ринку. Проте ефективність сполуки проти атаксії Фрідрейха у пацієнтів ще потрібно підтвердити в клінічних дослідженнях.

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