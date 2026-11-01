Султан Оману вперше прибув до Китаю з державним візитом — Anadolu Agency
Султан Оману Хайсам бін Тарік Аль Саїд у неділю прибув до Пекіна з дводенним державним візитом. Це перша в історії поїздка глави оманської держави до Китаю, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на китайський державний телеканал CGTN.
Офіційна церемонія в Пекіні
Візит відбувається на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. У понеділок китайський президент проведе офіційну церемонію прийому султана у Великій залі народних зборів у Пекіні, пише Muscat Times.
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Енергетичні та торговельні зв’язки
Оман і Китай встановили дипломатичні відносини у травні 1978 року — 48 років тому. У повідомленні зазначається, що нинішня поїздка відображає історичні зв’язки та розвиток співпраці між двома країнами в різних секторах.
Оман є п’ятим найбільшим постачальником сирої нафти до Китаю та посідає четверте місце серед арабських торговельних партнерів Пекіна. Двосторонній товарообіг у 2024 році становив 36,73 млрд доларів.