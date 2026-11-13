Sumitomo Mitsui та Mizuho підвищили прогнози прибутку — The Japan Times

У Японії Sumitomo Mitsui Financial Group і Mizuho Financial Group підвищили прогнози річного прибутку та оголосили про викуп власних акцій. Як повідомляє The Japan Times, банки поліпшили очікування після зростання процентних ставок і високого попиту на кредити.

Нові прогнози банків

Sumitomo Mitsui Financial Group очікує чистого прибутку в розмірі 1,9 трлн єн, або близько $12 млрд, за фінансовий рік, що завершується 31 березня. Попередній прогноз компанії становив 1,7 трлн єн. Mizuho Financial Group підвищила річний цільовий показник із 1,4 трлн до 1,6 трлн єн.

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Вплив ставок і кредитування

Японські кредитори демонструють рекордні прибутки завдяки підвищенню ставок центральним банком країни. Корпоративне кредитування, за даними видання, поки не виявляє істотних ознак уповільнення.

Водночас банки працюють в умовах зростання економічних ризиків. Глобальні інвестори непокояться щодо стійкості буму штучного інтелекту, а геополітичні конфлікти підтримують високі ціни на енергоносії.

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