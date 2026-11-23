Фінал Національної футбольної ліги США — Супербоул 2027 — уперше транслюватимуть у кінотеатрах IMAX. Матч відбудеться 14 лютого на стадіоні SoFi Stadium в Інглвуді, штат Каліфорнія, а переглянути його можна буде в сотнях залів IMAX у США та окремих інших країнах, повідомляє Variety.

Чотиригодинна трансляція

IMAX реалізує проєкт спільно з ESPN, Walt Disney Company та НФЛ. Чотиригодинний показ включатиме основну трансляцію гри від ESPN, передматчеве й післяматчеве висвітлення, а також шоу в перерві, хедлайнером якого стане Jay-Z.

Продаж квитків до кінотеатрів, як очікується, розпочнеться у січні. Повний перелік залів-учасників і деталі щодо придбання квитків компанії планують оголосити найближчими тижнями.

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Наймасштабніша пряма подія IMAX

Показ Супербоулу стане наймасштабнішою прямою подією в історії IMAX. Серед альтернативного контенту мережі раніше були трансляції чемпіонату світу FIA Формули-1.

Президент Walt Disney Company з інтеграції великих подій Кен Потрак заявив, що партнерство з НФЛ та IMAX розширить можливості для спільного перегляду гри. Генеральний директор IMAX Річ Гелфонд назвав програму Супербоулу важливою віхою для компанії та зазначив, що видовищність, звук і драматизм гри відповідають формату IMAX.

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