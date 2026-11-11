Суперліга з регбі-ліг розшириться до 15 клубів у 2027 році — BBC Sport

Акціонери Суперліги з регбі-ліг погодили розширення турніру з 14 до 15 клубів у сезоні 2027 року. Про це повідомляє BBC Sport.

Критерії відбору

Суперліга передала своє рішення правлінню Регбійної футбольної ліги (RFL). Воно має визначити критерії відбору та сформувати панель для оцінювання претендентів. Після завершення процедури панель надасть рекомендацію.

Сезон 2027 року стане першим в історії турніру за участю 15 команд. Упродовж більшої частини своєї історії Суперліга складалася з 12 клубів, а формат із 14 командами застосовували у 2000 році, у 2009–2014 роках і в сезоні 2026 року.

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Шанс для Лондон Бронкос

Розширення може відкрити шлях до повернення в еліту клубу Лондон Бронкос. Минулого сезону команда виграла фінал Чемпіоншипу та Кубок 1895 року, однак посіла 16-те місце в підсумковому рейтингу клубів, нижче за інший клуб Чемпіоншипу — Барроу Рейдерс.

У 2026 році Суперліга вже збільшила кількість учасників із 12 до 14: до змагання приєдналися Бредфорд Буллз, Йорк Найтс і Тулуз Олімпік, тоді як Салфорд Ред Девілз вибув після фінансово складної кампанії 2025 року. Суперліга ще не завершила переговорів щодо титульного спонсора, трансляційних угод і календаря на сезон 2027 року.

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