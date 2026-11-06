Супровід фізичної активності підвищив виживаність при раку товстої кишки — Deutsche Welle

Міжнародне дослідження CHALLENGE показало, що пацієнти з раком товстої кишки після операції та хіміотерапії частіше залишалися живими через вісім років, якщо протягом трьох років отримували індивідуальний супровід із фізичної активності. Про результати випробування повідомляє Deutsche Welle.

Результати дослідження CHALLENGE

Випробування очолювала Канадська група клінічних досліджень раку. У ньому взяли участь 889 людей із шести країн, переважно Канади та Австралії. Набір учасників розпочали 2009 року, а результати опублікували 2025-го. Усі учасники завершили операцію та хіміотерапію через рак товстої кишки II або III стадії без віддалених метастазів.

Половина учасників отримала лише освітні матеріали про фізичну активність і здорове харчування. Інша половина також зустрічалася з консультантом із фізичної активності протягом трьох років. Орієнтиром для цієї групи було додати 45–60 хвилин швидкої ходьби три-чотири рази на тиждень, хоча вид та обсяг вправ добирали індивідуально.

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У групі з супроводом 93 людини зіткнулися щонайменше з однією несприятливою подією: рецидивом раку, новим онкологічним захворюванням або смертю. У групі, що отримувала лише інформаційні матеріали, таких учасників було 131.

Що означає вища виживаність

Через вісім років після включення до CHALLENGE живими були приблизно 90 зі 100 учасників групи фізичної активності проти близько 83 зі 100 у групі, що отримувала освітні матеріали. Це означає різницю приблизно у сім відсоткових пунктів у частці людей, які були живими на конкретний момент, а не гарантовану кількість додаткових років життя для кожного пацієнта.

Експерти, опитані DW, застерігають, що висновки випробування стосуються саме учасників із раком товстої кишки II–III стадії, які мали достатній початковий рівень фізичної підготовки для проходження тесту. Фахівець із фізичних вправ в онкології Тормод Скогстад Нільсен наголосив, що фізичну активність слід адаптувати до стану та можливостей кожної людини, а пацієнтам варто обговорювати безпечні для них вправи зі своєю медичною командою.

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