Супутники зафіксували 7,4 тонни викидів метану за годину біля Стамбула — TimesLIVE

Супутникові спостереження виявили значні викиди метану на полігоні поблизу Сеймена на захід від Стамбула в Туреччині, де звалищний газ збирають для виробництва електроенергії. Як повідомляє TimesLIVE, аналіз даних супутника Tanager-1 показав середню зафіксовану інтенсивність викидів на цьому об’єкті приблизно 7,4 тонни метану за годину.

Дослідники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі проаналізували відкриті дані Carbon Mapper, отримані від січня 2025 року до кінця травня 2026-го. Вони виявили 70 шлейфів метану на десяти турецьких об’єктах поводження з відходами з найвищими викидами. Зафіксовані середні показники на них становили від 841 кілограма до 7,4 тонни на годину. Три об’єкти розташовані поблизу Стамбула, інші — біля Анкари, Ізміра та Анталії.

Збір газу не зупиняє викидів

На полігоні в Сеймені муніципальний оператор Istac збирає газ, який утворюється під час розкладання органічних відходів. Енергетична компанія спалює його для генерації електроенергії на станції, відкритій 2020 року. За даними галузевого видання Enerji Gunlugu, вона виробляє приблизно 22 тисячі мегават-годин електроенергії щомісяця.

Представники Istac поставили під сумнів репрезентативність супутникових спостережень для оцінки загальних викидів полігону. За їхніми словами, показники зазвичай становлять від чотирьох до шести тонн на годину, а одне вимірювання на рівні 12 тонн підвищило середнє значення. Керівник Istac Фатіх Угур заявив, що того дня близько 30 гектарів полігону не були накриті через роботи з трубами системи збору метану, а низький атмосферний тиск також вплинув на концентрацію газу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністерство довкілля Туреччини зазначило, що супутникові дані не є результатом безперервних вимірювань, тому їх не можна використовувати для визначення річного обсягу викидів на полігоні в Сеймені.

Проблема напередодні COP31

Туреччина прийматиме кліматичний саміт COP31 в Анталії з 9 до 20 листопада та визначила скорочення викидів метану одним із пріоритетів. За даними Climate TRACE, країна посідає п’яте місце у світі за викидами метану від твердих відходів — після Китаю, США, Росії та Бразилії.

За даними Світового банку, заснованими на базі EDGAR Європейської комісії, викиди метану від відходів у Туреччині за десятиліття до 2024 року зросли майже на 25%, тоді як у світі — на 6,5%. Туреччина не входить до учасників Глобального зобов’язання щодо метану, яке передбачає спільне скорочення викидів метану на 30% до 2030 року порівняно з рівнем 2020-го.

Читай нас у