Супутникові знімки свідчать про розширення комплексу з виробництва балістичних ракет в Ад-Дувайдимі, приблизно за 200 кілометрів на захід від Ер-Ріяда в Саудівській Аравії. Двоє американських дослідників вважають, що нові споруди можуть бути призначені для виробництва більших твердопаливних ракет, здатних нести більше корисне навантаження або долати більшу відстань, повідомляє The Express Tribune.

Нові споруди комплексу

Сем Лер і Майкл Дойтсман із Foreign Policy Research Institute проаналізували знімки Planet Labs, зроблені між квітнем 2025 року та вереснем 2026 року. На їхню оцінку, одна з нових будівель має шахти для заливання суміші паливних компонентів у корпуси ракетних двигунів, де вона твердне.

За оцінкою дослідників, ця споруда щонайменше удвічі більша за будівлю, яку вважають місцем розташування наявних шахт комплексу. По обидва боки споруди видно захисні стіни, що можуть убезпечувати сусідні об’єкти у разі випадкового вибуху. Іншу нову будівлю, на думку фахівців, можуть використовувати для зберігання паливних компонентів або готових складових ракет.

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Ймовірний зв’язок із Китаєм

Лер, Дойтсман, а також експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень і аналітичної організації CNA заявили Reuters, що склад ракетних сил Саудівської Аравії та характеристики комплексу вказують на ймовірне використання китайських технологій. Дослідники також зазначили подібність об’єкта до китайських ракетних заводів.

Лер припустив, що королівство може виробляти твердопаливні ракети DF-15, а розширення Ад-Дувайдимі може бути пов’язане з виробництвом дальнобійніших DF-21 або подібних систем. Саудівська Аравія, за розсекреченою оцінкою ЦРУ 1991 року, таємно придбала у Китаю близько 40 рідиннопаливних балістичних ракет DF-3 у 1987 році.

Аналітик IISS Саша Брухманн, який ознайомився з оцінкою FPRI на прохання Reuters, погодився, що розширення може стосуватися виробництва потужніших твердопаливних ракет. За даними FPRI, роботи почалися у квітні 2025 року. На знімку від 18 вересня 2026 року дах будівлі ще був частково незавершеним; дослідники припускають, що після монтажу обладнання підприємство може бути готовим розпочати виробництво ракет наприкінці року.

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