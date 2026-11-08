Суринам поки збереже паливні субсидії — The Rio Times

Уряд Суринаму поки що збереже субсидії на пальне. Президентка Дженніфер Сімонс 7 листопада 2026 року заявила, що така підтримка необхідна в короткостроковій перспективі, хоча в довгостроковій перспективі вона є фінансово непосильною. Про це повідомляє The Rio Times.

Рішення без визначеного терміну

Сімонс виступила в програмі Kal Aaj Aur Kal на Rapar Broadcasting Network. Вона сказала, що відмова від субсидій зрештою є неминучою, однак темпи такого кроку залежатимуть від спроможності уряду провести його відповідально. Конкретної дати або графіка скасування підтримки президентка не назвала.

За словами Сімонс, збереження субсидії має захистити покупців від нового необґрунтованого підвищення цін у магазинах. Вона зазначила, що продавці нерідко використовують зростання вартості бензину чи дизеля як привід для підвищення цін на інші товари.

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Проблема з дизелем і транспортом

Окремо президентка звернула увагу на дизельне пальне. За її словами, скасування регулювання ціни на дизель вимагало б значно більшого субсидування громадського та шкільного транспорту. Вона також вказала на неналежний контроль за транспортом через проблеми з GPS-відстеженням автомобілів.

Транспортним операторам наказали налагодити GPS-системи, але цей процес ще не завершено. Сімонс також визнала, що механізм контролю за цінами працює недостатньо ефективно, і повідомила про роботу над його поліпшенням.

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