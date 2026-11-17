На спірній ділянці кордону Ефіопії та Еритреї після кількох тижнів відносної стабільності відновилися сутички. Ефіопські урядові війська просувають тиграйські сили до кордону з Еритреєю, що посилює побоювання щодо ширшої регіональної війни, повідомляє Deutsche Welle.

Бої поблизу Бадме

Бійці, союзні з Народним фронтом визволення Тиграю, розпочали наступ 23 вересня у складі ширшої коаліції повстанців, прагнучи повалити уряд Ефіопії. Національні сили оборони Ефіопії за підтримки провладних формувань поступово витісняли ці сили з Тиграю.

За даними моніторингової організації ACLED, ефіопські війська продовжили наступ у Тиграї, фактично відтісняючи Сили оборони Тиграю в напрямку еритрейського кордону. Про сутички повідомляли з кількох місць, а ефіопська армія вела вогонь із важкої артилерії у бік житлових районів поблизу прикордонного міста Бадме.

Бадме має історичне значення для обох держав, адже стало осередком війни між Еритреєю та Ефіопією 1998–2000 років. Алжирська угода, яка завершила війну, передбачала виконання рішень прикордонної комісії Еритреї та Ефіопії. Комісія передала Бадме Еритреї, хоча Ефіопія часом оскаржувала це рішення.

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Ризик прямого конфлікту

Директор лондонського Horn of Africa Center for Regional Integration Абдурахман Саєд заявив, що поява сил біля еритрейсько-ефіопського кордону вказує на можливість ескалації. Під час війни в Тиграї у 2020–2022 роках урядові сили Ефіопії та Еритреї діяли спільно проти тиграйських формувань. Відтоді, за даними DW, Еритрея змістила свою орієнтацію в бік Народного фронту визволення Тиграю, а в жовтні дві країни припинили дипломатичні відносини.

Аналітик International Crisis Group Магнус Тейлор вважає, що першочерговою метою Аддис-Абеби може бути зміцнення контролю над північним кордоном і перекриття маршрутів постачання між Еритреєю та тиграйськими силами. Водночас він не виключив, що спроби встановити контроль над Тиграєм можуть у певний момент призвести до прямого зіткнення з Еритреєю.

Напруга із Суданом

Паралельно погіршилися дипломатичні відносини Ефіопії із Суданом. Суперечки між Ефіопією, Суданом та Єгиптом тривають навколо греблі «Велике ефіопське відродження» на Блакитному Нілі. Судан і Єгипет висловлюють занепокоєння щодо водної безпеки та режиму роботи греблі, тоді як ефіопська влада відкидає твердження, що споруду можуть використовувати для тиску на сусідів.

У Судані з 2023 року триває громадянська війна між Суданськими збройними силами під командуванням генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана та Силами швидкої підтримки, очолюваними Мохамедом Хамданом Дагало. За даними DW, у середині листопада Ефіопія та Судан взаємно звинуватили одна одну в безпосередній участі у внутрішніх конфліктах іншої країни.

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