У Німеччині під час судового процесу у справі про атаки на газопроводи Nord Stream очевидці розповіли про незвичну поведінку людей на борту вітрильної яхти. Свідчення стосуються осіб, яких видання називає підозрюваними у цій справі.

Свідчення очевидців

Як повідомляє Der Spiegel, один зі свідків порівняв екіпаж яхти з альпіністами на полі для гольфу. Це порівняння він навів, описуючи власне враження від поведінки людей на судні.

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Одяг і заправка судна

Очевидців також здивував одяг людей на борту. Окрему увагу привернула заправка судна, про яку йдеться в описі публікації. Саме ці обставини викликали подив у свідків.

У матеріалі згадано обвинуваченого Сергія К. На фотографії до статті його показано разом із захисником Меєром-Локампом. Публікацію Der Spiegel оприлюднили 25 листопада 2026 року. Вона присвячена свідченням у процесі щодо атак на газопроводи Nord Stream.

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