Свідок заявив, що EFF не становила загрози нацбезпеці ПАР — Daily Maverick

У Високому суді Гаутенгу в Преторії, ПАР, колишній співробітник Агентства державної безпеки (SSA), якого в матеріалах справи називають паном D, заявив, що не бачив жодних ознак того, що партія EFF становила загрозу національній безпеці. Свідчення пролунали 28 жовтня у справі проти колишніх посадовців SSA Тулані «Сайленса» Дломо та Патріка Мшотоли, яких обвинувачують у шахрайстві та крадіжці у справі щодо 12 млн рандів, нібито спрямованих через операцію Project Mayibuye, повідомляє Daily Maverick.

На запитання адвоката Террі Мотау, який допомагає Директорату з розслідування корупції, чи вказувало щось на загрозу з боку EFF для національної безпеки, пан D відповів: «Ні». За його словами, операцію 2015 року пов’язували зі збором розвідувальних даних про EFF і спробами використати внутрішні розбіжності в партії.

Документи та розслідування

Пан D також розповів, що знайшов близько 20 коробок із документами підрозділу спеціальних операцій SSA. Матеріали відсканували та внесли до системи агентства, після чого їх використали як частину доказів у розслідуванні Project Veza.

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За свідченнями пана D, одним із попередніх висновків Project Veza було те, що Project Mayibuye могла бути незаконною, оскільки операція не отримала належного дозволу. Свідок назвав операційний план недостатнім і заявив, що його слід було повернути на доопрацювання до початку операції. Він також повідомив про виявлення чотирьох металевих коробок з обладнанням, зокрема глушниками та пристроями для стеження.

Позиція захисту

Адвокати Дломо та Мшотоли заперечували висновки пана D щодо законності операції. Представник Дломо посилався на закон про національну стратегічну розвідку 1994 року та повноваження SSA збирати й аналізувати дані про загрози національній безпеці. Водночас пан D наполягав, що документи не містили ознак того, що саме EFF становила таку загрозу.

Захист Мшотоли також поставив під сумнів твердження, що недоліки операційного плану автоматично робили дозвіл на проєкт недійсним. Після свідчень пана D сторона обвинувачення завершила подання доказів. EFF раніше заявила про намір звернутися до поліції щодо причетних до Project Mayibuye та подати скаргу генеральному інспектору розвідки.

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