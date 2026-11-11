Свєнчковський знову спробує потрапити до Конституційного трибуналу Польщі — RMF24

У Варшаві Богдан Свєнчковський заявив, що 12 листопада зробить більш рішучу спробу потрапити до будівлі Конституційного трибуналу Польщі. Як повідомляє RMF24, він планує показати керівникові поліцейських, які чергують біля установи, постанову Верховного суду.

Заява біля трибуналу

Свєнчковський прийшов до Конституційного трибуналу 11 листопада, коли Варшавою проходив Марш незалежності. Він повідомив, що наступного дня йому мають вручити постанову Верховного суду. За його словами, цей документ підтверджує, що він є головою Конституційного трибуналу, і має бути обов’язковим також для поліцейських біля будівлі.

Його виступ слухала група протестувальників із біло-червоними прапорами та пов’язками. Деякі учасники були в зелених жилетах руху Ruch Obrony Granic. Входи на територію трибуналу охороняли двоє поліцейських у захисному спорядженні, а алея Шуха була закрита для автомобільного руху.

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Постанови Верховного суду

Постанова Верховного суду, ухвалена 10 листопада, скасувала розпорядження про негайну перерву у виконанні обов’язків Свєнчковського та віцеголови трибуналу Бартломея Соханьського. Ці розпорядження передували тому, як 30 жовтня суддя Анна Корвін-Пйотровська перебрала керівництво Конституційним трибуналом.

Раніше Верховний суд визнав себе некомпетентним розглядати скарги Свєнчковського і Соханьського на розпорядження Корвін-Пйотровської та передав справу до Конституційного трибуналу. Після оскарження цього рішення Верховний суд скасував його та направив справу до Палати професійної відповідальності Верховного суду, яку очолює суддя Марія Щепанець. Того ж дня суд розглянув скарги Свєнчковського і Соханьського.

Позиція Корвін-Пйотровської

У відповідь Корвін-Пйотровська заявила, що можливі рішення Верховного суду не впливають на чинність відсторонення Свєнчковського та Соханьського. За її позицією, розпорядження щодо перерви у виконанні обов’язків суддями трибуналу може перевіряти лише дисциплінарний суд Конституційного трибуналу.

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