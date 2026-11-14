Світоліна вийшла до півфіналу WTA Finals після перемоги над Соболенко — Sky Sports News

Еліна Світоліна обіграла Арину Соболенко з рахунком 6:3, 3:6, 6:1 та вийшла до півфіналу WTA Finals в Індіан-Веллсі. У першому сеті українська тенісистка впоралася з потужною подачею суперниці, проте Соболенко зрівняла рахунок у матчі після другої партії.

Вирішальний брейк у третьому сеті

На старті вирішального сету боротьба була рівною, однак Світоліна зробила брейк і повела 3:1. Після цього вона виграла партію 6:1 і завершила матч перемогою. Як повідомляє Sky Sports, Світоліна назвала поєдинок непростим і зазначила, що в третьому сеті намагалася частіше повертати м'яч на бік суперниці.

У півфіналі Світоліна зіграє з чемпіонкою Вімблдону Ліндою Носковою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Андрєєва виграла свою групу

В іншому матчі Мірра Андрєєва перемогла Діану Шнайдер із рахунком 6:2, 6:1. Андрєєва виграла 12 з останніх 13 геймів, завершила груповий етап із трьома перемогами у трьох матчах і в півфіналі зустрінеться з Джессікою Пегулою.

Шнайдер вийшла на корт як друга запасна після того, як Кароліна Мухова знялася з турніру через захворювання шлунково-кишкового тракту. У матчі проти Андрєєвої Шнайдер припустилася 32 помилок, а Андрєєва реалізувала шість із семи брейк-пойнтів.

Читай нас у