Світове утворення CO₂ метаболізмом людей оцінили у 2,05 млрд тонн на рік — ScienceDaily

У світі людський метаболізм у 2015 році утворював близько 2,05 млрд тонн вуглекислого газу на рік. Це на 74% більше, ніж у 1985 році, коли показник становив 1,18 млрд тонн, повідомляє ScienceDaily з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Planetary Health.

Зростання пов’язали з чисельністю населення

Дослідження очолив професор Хав’єр Гонсалес із Центру фізичних вправ, харчування та метаболізму Університету Бата. Науковці проаналізували тисячі вимірювань утворення CO₂ у людей різного віку — від немовлят до літніх людей — під час звичайної повсякденної активності.

Ці дані поєднали зі світовими показниками чисельності населення та маси тіла, щоб розрахувати зміни метаболічного утворення вуглекислого газу. Понад 60% приросту за 1985–2015 роки дослідники пояснили збільшенням кількості людей у світі. Зміни індивідуального рівня утворення CO₂ мали значно менший вплив.

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Чим це відрізняється від спалювання палива

Автори наголошують, що вуглекислий газ, який утворюється в організмі під час перетворення їжі на енергію, не тотожний викидам від спалювання вугілля, нафти чи природного газу. Вуглець у видихуваному CO₂ переважно надходить із їжі та вже бере участь у природному вуглецевому циклі: рослини нещодавно поглинули його з атмосфери.

Натомість викопне паливо містить вуглець, який був ізольований під землею мільйони років. Його спалювання додає в атмосферу довгостроково накопичений вуглець. Дослідники не вважають дихання людини рушієм глобального потепління: мета роботи полягає в точнішому врахуванні людського метаболізму в глобальному вуглецевому циклі та вуглецевих бюджетах, зокрема в густонаселених міських районах.

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