У США індекс долара 18 листопада піднявся до нового максимуму за 19 місяців, тоді як світові фондові ринки переважно знижувалися. Як повідомляє Channel NewsAsia, на настрої інвесторів вплинули квартальні результати Nvidia, очікування дебюту Anthropic на ринку та посилення американської валюти.

Долар зріс після заяви представника ФРС

Індекс долара зріс на 0,19% — до 103,81 пункта, а євро подешевшав на 0,24% — до 1,0971 долара. Ринки відреагували на слова члена Ради керівників Федеральної резервної системи США Крістофера Воллера, який заявив CNBC, що центробанк має або схвалити підвищення ставки на 0,5 відсоткового пункта на грудневому засіданні, або повідомити про швидший темп підвищень у 2027 році.

Старший директор із трейдингу Monex USA у Вашингтоні Хуан Перес заявив, що ФРС, на його думку, налаштована підвищувати ставки, можливо агресивно. Саме такі очікування, за його словами, підтримують долар.

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Акції Nvidia та сировина втратили в ціні

Акції Nvidia спершу підтримали азійські торги: південнокорейський індекс Kospi за ніч зріс на 2%. Однак зростання акцій виробника чипів згасло: папери Nvidia, які раніше дорожчали на 2,7%, згодом знизилися на 2,4%. Компанія спрогнозувала продажі вище за очікування Волл-стріт, а її рада директорів відкинула можливість повернення колишнього генерального директора Дженсена Хуанга, який, за даними видання, пішов у відставку минулого тижня.

Індекс Dow Jones знизився на 0,84% — до 50 334,82 пункта, S&P 500 — на 0,07% — до 7 335,43 пункта. Nasdaq Composite додав 0,46% і досяг 24 439,22 пункта. Глобальний індекс MSCI втратив 0,34%, європейський STOXX 600 — 1,03%, тоді як японський Nikkei зріс на 0,28%.

На сировинних ринках нафта подешевшала після даних про більше, ніж очікували, зростання запасів сирої нафти й пального у США. Американська нафта втратила 4,39% — до 82,23 долара за барель, Brent знизилася на 2,37% — до 90,93 долара. Ціни на золото, срібло та мідь також знизилися.

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