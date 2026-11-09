Світові поставки смартфонів у III кварталі впали на 20% — Cyprus Mail

Світові поставки смартфонів у третьому кварталі 2026 року скоротилися на 20% у річному вимірі — до 254,7 млн пристроїв. Це найнижчий показник для третього кварталу з 2013 року, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дослідницьку компанію Omdia. Однією з причин стало подорожчання компонентів, яке вплинуло на ціни пристроїв і змусило частину покупців відкладати оновлення телефонів.

Лідери ринку втратили обсяги

Samsung зберегла перше місце за обсягом поставок: компанія відвантажила 57,8 млн смартфонів, що на 5% менше, ніж роком раніше. Її позиції підтримали моделі початкового та середнього сегментів серії Galaxy A. Компанія також зміцнила присутність у преміальному сегменті після серпневого запуску Galaxy Z8 за підтримки програм обміну й оновлення пристроїв.

Apple поставила 56,5 млн iPhone, практично зберігши торішній результат попри загальне падіння ринку. Попит у Китаї та Північній Америці компенсував слабші результати на ключових ринках, що розвиваються. У вересні компанія представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і першу складну модель iPhone Duo, відклавши вихід базового iPhone 18 до 2027 року.

Xiaomi відвантажила 30,7 млн пристроїв, або на 29% менше у річному вимірі. Поставки компанії знизилися на 20% у Китаї та на 28% в Індії. OPPO разом із брендами realme та OnePlus посіла четверте місце з 23,4 млн смартфонів і падінням на 39%, тоді як vivo поставила 19,3 млн пристроїв — на 33% менше, ніж торік.

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Найбільше скорочення — в Африці

За оцінкою Omdia, найсильніше падіння зафіксували в Африці, де поставки смартфонів скоротилися на 39%. Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону без урахування Великого Китаю, Близького Сходу та Латинської Америки також продемонстрували спад більш як на 20%.

Аналітик Omdia Сан’ям Чаурасія зазначив, що ринки, які розвиваються, раніше були основою зростання світових обсягів поставок смартфонів, але тепер найбільше відчувають тиск підвищення цін. Девальвація валют, інфляція та зростання вартості життя послабили купівельну спроможність, тому частина споживачів відкладає оновлення пристроїв, звертається до відновлених телефонів або переходить на кнопкові моделі.

Omdia прогнозує скорочення глобальних поставок смартфонів на 12% за підсумками 2026 року. Дефіцит високошвидкісної пам’яті HBM і обмеження постачання звичайної пам’яті, за оцінкою компанії, підтримуватимуть високі ціни на компоненти й у 2027 році.

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