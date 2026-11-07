Світові ціни на продовольчу сировину зростуть на 10% у 2026 році — The Rio Times

Для Кабо-Верде, яка значною мірою залежить від імпорту продовольства, зростання світових цін на харчову сировину може означати дорожчий споживчий кошик. Світовий банк прогнозує, що глобальні ціни на продовольчу сировину у 2026 році зростуть на 10%, а у 2027-му — ще на 7%. За два роки показник може збільшитися приблизно на 18%, повідомляє The Rio Times з посиланням на жовтневий звіт Commodity Markets Outlook.

Прогноз для зерна та олій

За оцінкою Світового банку, ціни на зернові у 2026 році зростуть на 14%, а у 2027 році — ще на 9%. Вартість групи олій та шротів, до якої входять кулінарні олії й корми для тварин, у 2026 році може зрости на 17%.

Серед чинників подорожчання у звіті названо ціни на енергію, перебої з експортом продовольства через Чорне море та погодні умови. Банк також вказує на високу ймовірність того, що Ель-Ніньйо 2026–2027 років стане найпотужнішим явищем такого типу з 1950 року. Ель-Ніньйо — це потепління вод у Тихому океані, яке впливає на погодні умови в різних регіонах світу.

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Залежність Кабо-Верде від імпорту

Світовий банк не наводить окремого прогнозу щодо цін у Кабо-Верде. Водночас, за даними інформаційної довідки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН за 2022 рік, імпорт забезпечував понад 80% продовольчих потреб країни.

Банк зазначає, що очікуване подорожчання зерна та рослинних олій, імовірно, посилить внутрішній ціновий тиск у країнах Африки на південь від Сахари. Медіанна продовольча інфляція в цьому регіоні в третьому кварталі 2026 року становила 3,9% — нижче за середній рівень 5,9% у 2010–2019 роках.

У звіті також зазначено, що у 2025 році близько 779 млн людей, або 9,5% населення світу, стикалися з гострою нестачею продовольства. Це менше, ніж 803 млн у 2024 році, однак Світовий банк попереджає, що це поліпшення може бути втрачено через зростання цін на харчі та енергію.

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