Група Світового банку та її партнери оголосили на кліматичному саміті COP31 в Анталії, Туреччина, пакет інвестицій і залучення приватного капіталу на суму понад 17,6 млрд доларів. Як повідомляє Anadolu Agency, ініціатива передбачає понад 6,9 млрд доларів інвестицій та очікуване залучення 10,7 млрд доларів приватного капіталу для проєктів у сільському господарстві, промисловості, міській інфраструктурі та відновлюваній енергетиці.

Проєкти в Туреччині

Помітна частина нових проєктів припадає на Туреччину. Один із них має допомогти 225 тисячам фермерів отримати доступ до ринків збуту та фінансування, зміцнити аграрні ланцюги постачання й підтримати понад 100 тисяч еквівалентів робочих місць.

Окрема програма надаватиме турецьким виробникам, зокрема малому й середньому бізнесу, довгострокове фінансування для запровадження цифрових та екологічно чистіших технологій. Вона також розрахована на підтримку понад 100 тисяч еквівалентів робочих місць.

Спільна ініціатива у Туреччині фінансуватиме міський транспорт, системи водопостачання та санітарії. Її мета — забезпечити безпечною водою й санітарними послугами 1,65 млн людей, поліпшити сталий транспорт для майже 1,5 млн жителів та зміцнити кліматично стійку інфраструктуру для більш як 3 млн осіб. Турецькі банки також отримають позики на стале фінансування для спрямування коштів на соціальну інтеграцію, блакитну економіку, адаптацію до зміни клімату та низьковуглецеве зростання.

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Інші ініціативи

В Афганістані Міжнародна фінансова корпорація, що входить до Групи Світового банку, підтримує завод із виробництва органічних добрив. Підприємство перероблятиме сільськогосподарські відходи на місцеві ресурси для фермерів, має сприяти підвищенню врожайності та створенню робочих місць.

У Тиморі-Лешті сонячна електростанція з акумуляторним накопиченням енергії, підтримана фінансуванням IFC, IDA-PSW і гарантією MIGA, за прогнозом, щороку скорочуватиме енергетичні витрати та забезпечуватиме заощадження в обсязі близько 1,5–2% ВВП країни.

Група також представила фонд змішаного фінансування для виробників текстилю, одягу та взуття на ринках, що розвиваються. Фонд поєднуватиме фінансування IFC, пільгові кошти Глобального екологічного фонду та підтримку світових брендів для переходу виробництв на чистіші технології.

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