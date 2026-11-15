Світовий банк заявив про вихід майже 500 млн індійців із бідності — Al Jazeera

В Індії майже 500 млн людей вийшли з бідності у 2011–2023 роках, а рівень крайньої бідності за цей період знизився з 27,1% до 2,6%, йдеться у звіті Світового банку. Водночас чимало сімей, які формально перевищили встановлений поріг, залишаються вразливими до боргів, подорожчання товарів і непередбачених витрат, повідомляє Al Jazeera.

Межа бідності та повсякденні витрати

25-річна Хема Праджапат із району Раджсаманд у штаті Раджастхан витрачає на сім’ю з трьох осіб 11 тис. рупій на місяць. Це приблизно на 49% більше за розрахунковий місячний поріг бідності Світового банку для такої родини — близько 7 380 рупій. Проте наприкінці місяця в її домі закінчуються запаси їжі, а родина накопичує борги.

Жінка протягом року прибирає будинки та миє посуд у сусідів, заробляючи 5 тис. рупій щомісяця. За її словами, після появи заробітку побутові умови дещо поліпшилися, однак гроші витрачаються швидше, а борги зростають. Родина не має сільськогосподарської землі й купує всі продукти.

Світовий банк назвав серед чинників скорочення бідності збільшення участі жінок у робочій силі та державну програму безкоштовного або субсидованого продовольства, якою щомісяця охоплено майже 800 млн громадян.

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Родини залишаються вразливими

За даними індійського індексу споживчих цін, із вересня 2016 року до вересня 2025 року загальний рівень споживчих цін зріс щонайменше на 51%, тоді як зарплати не встигали за подорожчанням. Лікування сина Хеми в приватній лікарні після застуди та грипу коштувало близько 6 тис. рупій — більше за її місячний заробіток.

Економіст із розвитку Сантош Мехротра вважає, що поріг бідності в Індії надто низький. За його словами, одна криза — пандемія, посуха, повінь або навіть весілля — може знову опустити сім’ю нижче цієї межі. Він також зазначив, що методика не розрізняє умови життя міського й сільського населення.

31-річна Сушила Салві з Раджсаманда витратила майже 65 тис. рупій на ведення вагітності у приватній клініці та була змушена забрати 14-річну доньку з додаткових занять. Жителька околиць Нью-Делі Сіма Кумар розповіла, що бере позики під час зростання витрат, а після сильного смогу її сім’я не змогла придбати маску для сина.

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