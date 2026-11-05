Swedbank підвищив змінну ставку за іпотекою до 4,14% — The Local Sweden

У Швеції банки Swedbank і Länsförsäkringar Bank підвищили ставки за іпотечними кредитами зі змінною ставкою на 0,25 відсоткового пункту. Це сталося наступного дня після того, як центральний банк країни Риксбанк збільшив ключову ставку з 1,75% до 2%.

Нові ставки за іпотекою

Swedbank встановив стандартну ставку за змінною іпотекою на рівні 4,14%, що на 0,25 відсоткового пункту більше. Länsförsäkringar Bank також підвищив ставку на 0,25 відсоткового пункту — до 4,19%.

Обидва банки залишили без змін інші фіксовані ставки за іпотекою, повідомляє The Local Sweden.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рішення Риксбанку

Риксбанк оголосив про підвищення ключової ставки 4 листопада. У заяві центральний банк пояснив рішення посиленням економічної активності та зростанням витрат через перебої в постачанні. За оцінкою Риксбанку, це означає, що інфляція надалі зростатиме.

Swedbank водночас підвищує на 0,25 відсоткового пункту ставки за ощадними рахунками. Ці зміни набудуть чинності 16 листопада. Ключова ставка визначає ставки, за якими банки можуть розміщувати кошти в Риксбанку та позичати їх у нього, що впливає на відсотки за вкладами, кредитами та іпотекою.

Читай нас у