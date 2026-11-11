T-Mobile скасує ліміти пільгового інтернету в Нью-Йорку — Ars Technica

T-Mobile погодилася прибрати ліміт у 50 ГБ на місяць і обмеження швидкості для пільгових тарифів домашнього бездротового інтернету у штаті Нью-Йорк, США. Домовленості з офісом генеральної прокурорки штату досягли після розслідування, яке, за даними влади Нью-Йорка, виявило невідповідність пропозицій компанії вимогам закону New York Affordable Broadband Act, повідомляє Ars Technica.

Швидкість падала до 600 Кбіт/с

Закон штату зобов'язує інтернет-провайдерів із понад 20 тисячами клієнтів пропонувати домогосподарствам, що відповідають критеріям доходу, доступ за 15 доларів на місяць зі швидкістю щонайменше 25 Мбіт/с або за 20 доларів на місяць зі швидкістю від 200 Мбіт/с.

За даними влади Нью-Йорка, після використання 50 ГБ трафіку максимальна швидкість завантаження для клієнтів T-Mobile знижувалася з 25 Мбіт/с до 600 Кбіт/с. У пресрелізі штату зазначалося, що типовий користувач міг вичерпати цей обсяг приблизно за чотири дні. T-Mobile не визнала і не заперечила висновки офісу генпрокурорки, викладені в угоді.

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Плани мають розширити на зони 4G

Розслідування також встановило, що оператор пропонував пільгові плани лише за адресами, де доступний домашній інтернет через 5G. Водночас компанія мала стандартні пропозиції, здатні забезпечити швидкість 25 Мбіт/с, у районах із мережею 4G. Крім того, T-Mobile налаштувала сторінку з інформацією про пільговий тариф так, щоб пошукові системи не індексували її.

Згідно з угодою, протягом 120 днів T-Mobile має припинити навмисно обмежувати швидкість, зробити пільгові тарифи доступними за кожною адресою, де вона надає фіксований бездротовий домашній інтернет, а також забезпечити індексацію інформаційної сторінки пошуковими системами. Компанія заявила, що оновлює план відповідно до вимог штату, зберігаючи його вартість.

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