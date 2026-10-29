Табір прем’єр-міністра Нетаньягу лідирує після підрахунку 85% голосів — The Japan Times

Після підрахунку 85% бюлетенів на виборах в Ізраїлі табір прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зберігає лідерство, однак не має очевидної більшості. Як повідомляє The Japan Times, палестинці в секторі Гази та на Західному березі річки Йордан переважно не очікують істотної зміни ізраїльської політики незалежно від результату голосування.

Побоювання палестинців

У разі перемоги Нетаньягу разом з ультраправими союзниками або успіху його центристського суперника Гаді Айзенкота значних змін для палестинців може не відбутися, вважають співрозмовники видання. Переміщена жителька Хан-Юніса Худа аль-Хулі сказала, що люди побоюються приходу до влади ще гіршого лідера, який може принести Газі більше руйнувань. Водночас вона висловила надію, що в ізраїльському суспільстві з’явиться більш людяний голос із вимогою завершити конфлікт.

67-річний Ахмед Авад із Рамалли також скептично оцінив можливі наслідки виборів. За його словами, зміна політиків не означатиме радикального або драматичного зсуву в підході до палестинсько-ізраїльського конфлікту.

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Варіанти коаліції

Для Нетаньягу, який, за даними видання, бореться за політичне виживання, залишаються кілька варіантів: поновити союз з ультраправими силами, створити ширшу коаліцію або зіткнутися з черговим політичним глухим кутом. Ультраправий міністр Ітамар Бен-Ґвір уже заявляв, що в разі збереження чинної коаліції прагнутиме посади міністра оборони та просуватиме виселення населення Гази.

Оцінки експертів

Дослідниця Європейської ради з міжнародних відносин Бет Оппенгайм вважає, що уряд на чолі з колишнім керівником армії Айзенкотом міг би обмежити вплив ультраправих прихильників поселень, послабити тиск на Палестинську адміністрацію та гнучкіше підійти до допомоги Газі й припинення вогню. Водночас вона не очікує трансформаційних змін, зокрема щодо палестинської державності чи мирного процесу.

Керівник програми «Палестина—Ізраїль» в Arab Center Washington Юсеф Мунайєр застеріг, що навіть поразка Нетаньягу може погіршити становище палестинців у короткостроковій перспективі. Він зазначив, що Айзенкот входив до воєнного кабінету Ізраїлю під час наступу в Газі, а нестійка альтернативна коаліція могла б зайняти жорсткішу позицію щодо палестинців, намагаючись продемонструвати силу.

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