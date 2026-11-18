У Бостоні, США, на конференції Clinical Trials on Alzheimer’s Disease представили результати міжнародного дослідження III фази препарату AR1001. Як повідомляє The Guardian, у пацієнтів із ранньою хворобою Альцгеймера, які не приймали інших ліків від цього захворювання, препарат уповільнив когнітивний спад на 31%.

Результати випробування

Дослідження охопило 13 країн, зокрема Велику Британію. Південнокорейська компанія AriBio, що виробляє AR1001, заявила, що такий результат отримали серед 604 учасників, які не приймали інших препаратів від хвороби Альцгеймера.

У ширшій групі пацієнтів, які паралельно приймали інші ліки від симптомів хвороби Альцгеймера, результат не досяг статистичної значущості. Експерти зазначили, що причини цього потребують подальшого вивчення.

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Особливості препарату

AR1001 є інгібітором фосфодіестерази-5 і належить до тієї самої групи препаратів, що й Viagra, який застосовують для лікування еректильної дисфункції. За даними джерела, препарат розслабляє кровоносні судини та посилює приплив крові до мозку.

Професорка нейродегенерації Единбурзького університету Тара Спайрс-Джонс заявила, що препарат, імовірно, також безпосередньо стимулює процеси в клітинах мозку, пов’язані з навчанням і пам’яттю. Представники Alzheimer’s Research UK та Alzheimer’s Society назвали результати обнадійливими, однак закликали провести додаткові випробування та незалежну наукову і регуляторну оцінку. Фахівці також застерегли не використовувати Viagra для самостійного лікування хвороби Альцгеймера.

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