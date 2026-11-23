Таджикистан офіційно повідомив Організацію Об’єднаних Націй про вихід із Римського статуту та припинення участі в Міжнародному кримінальному суді. Про це повідомляє Meduza з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Повідомлення надіслали генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу 20 листопада. Згідно з положеннями Римського статуту, вихід Таджикистану набуде чинності рівно через один рік.

Перебування Путіна в Таджикистані

Того самого дня в Таджикистані перебував Володимир Путін — президент Росії, держави-агресора. У 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за підозрою в незаконній депортації українських дітей.

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Влада Таджикистану не затримала Путіна, попри зобов’язання перед МКС. Як зазначає видання, його не заарештували також під час візиту до країни у 2025 році. Європейський Союз критикував Душанбе через невиконання цього обов’язку.

Інші країни-учасниці МКС

У 2024 році Путін відвідав Монголію, яка також є учасницею МКС, однак місцева влада його не затримала. Угорщина у 2025 році відмовилася заарештувати прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, щодо якого суд видав ордер за підозрою у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в секторі Газа.

Римський статут, який регулює роботу МКС, ратифікували понад 120 держав. Водночас Сполучені Штати, Китай, Росія, Індія та Туреччина не є членами суду.

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