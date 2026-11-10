Таджикистан запустив лінію зв’язку між Душанбе та Пекіном — South China Morning Post

У Таджикистані запустили оптоволоконне інтернет-з’єднання між Душанбе та Пекіном. За даними South China Morning Post, це сталося через кілька днів після того, як українські дрони атакували три дата-центри в Росії — державі-агресорі — минулого місяця. Видання зазначає, що ці атаки паралізували роботу застосунків таксі, доставки й платежів у країнах Центральної Азії.

Маршрут через Памір

Оптоволоконна лінія пролягає через Памірські гори та забезпечує прямий зв’язок із Гонконгом. SCMP називає Гонконг одним із найбільших вузлів обміну інтернет-трафіком в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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П’ятий міжнародний доступ

Новий маршрут є п’ятою міжнародною точкою доступу Таджикистану до комунікаційних мереж. У матеріалі також зазначено, що Пекін, Вашингтон і Москва змагаються за постачання Центральній Азії енергетичної інфраструктури, потрібної для роботи штучного інтелекту. Матеріал SCMP розглядає розвиток регіональних мереж на тлі китайських мереж і технологічних обмежень США.

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