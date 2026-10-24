Тайфун Чампі може наблизитися до Кюсю в понеділок — The Japan Times

У Японії великий тайфун Чампі вранці 24 жовтня перебував над водами на північ від островів Сакісіма в префектурі Окінава. За прогнозом Японського метеорологічного агентства, до неділі він рухатиметься на північ над Східнокитайським морем, а вранці в понеділок може наблизитися до регіону Кюсю на південному заході країни.

Параметри тайфуну

Станом на 09:00 тайфун рухався на схід зі швидкістю 15 км/год приблизно за 50 км на північ-північний схід від острова Йонаґуні, на західному кордоні Японії. Атмосферний тиск у центрі становив 980 гектопаскалів. Максимальна стала швидкість вітру сягала 108 км/год, а пориви — 162 км/год.

На острові Ісіґакі в Окінаві невдовзі після 09:20 зафіксували максимальний порив вітру швидкістю 126 км/год, повідомляє The Japan Times.

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Зливи на заході Японії

У префектурі Міє погодний фронт, що простягнувся над західною частиною країни, приніс сильні дощі. У містечку Кіхоку за годину до приблизно 06:40 випало 89,5 мм опадів. У місті Овасе за 12 годин до 09:20 зафіксували 302 мм опадів.

Метеорологічне агентство закликало бути обережними через можливі сильні дощі в північній частині Кюсю, а також у регіонах Тюґоку, Кінкі та Хокуріку приблизно до понеділка. Очікується, що до ранку вівторка Чампі перетвориться на позатропічний циклон і рухатиметься до Тихого океану поблизу західної та східної Японії.

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